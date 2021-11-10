Россия может повторить то, что она предприняла в 2014 году — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал ряд заявлений на пресс-конференции по поводу подписания обновленной хартии о стратегическом партнерстве США и Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Обновленная хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

По его словам, в документе подчеркиваются ключевые области сотрудничества, в частности, вопросы безопасности и экономической трансформации Украины.

Администрация США работает с партнерами над тем, чтобы оказать давление на РФ и добиться продления соглашения о транзите российского газа через Украину.

"Работаем с союзниками и партнерами над тем, чтобы использовать рычаги воздействия и добиться продления соглашения о транзите российского газа через Украину", - сказал он на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой .

Говоря о высоких ценах на энергоносители в Европе, Блинкен отметил, что " Россия может и должна наращивать поставки газа ".

Отвечая на вопрос о "Северном потоке 2", госсекретарь напомнил, что США и ФРГ договорились предпринять действия, если выяснится, что этот трубопровод используется в политических целях.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не ослабит давление на белорусские власти до тех пор, пока они не будут выполнять свои международные обязательства.

"Пока режим отказывается выполнять свои международные обязательства, пока он подрывает мир и безопасность в Европе посредством своих действий и пока он продолжает репрессировать людей, которые хотят жить свободно, мы будем продолжать оказывать давление на Лукашенко и режим", - сказал Блинкен.

Если РФ попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшую агрессию против Украины, США и Германия предпримут соответствующие действия.

"Если Россия попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, мы и Германия привержены тому, чтобы предпринять соответствующие действия", - заявил Блинкен.

Он напомнил, что есть очень важное совместное заявление США и Германии, которое касается "Северного потока 2", энергетической безопасности и усилий, которые они предпринимают для того, чтобы усилить положение Украины.

"Мы привержены имплементации этого соглашения. Канцлер Меркель публично заявила, что Германия сделает все возможное, чтобы прояснить, что "Северный поток 2" - это не замена обещанным транзитным поставкам через Украину", - отметил Блинкен.

США обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях РФ возле Украины, и тщательно следят за ситуацией, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы обеспокоены сообщениями о необычных российских военных действиях возле Украины, и следим за происходящим очень тщательно, как мы делаем это всегда. Мы продолжим также тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу. И как мы ясно заявили - любые эскалационные агрессивные действия будут серьезно беспокоить Соединенные Штаты", - подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что США продолжат поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое решение конфликта на Востоке Украины.

"Как президент Байден четко заявил во время визита президента Зеленского в сентябре, и как я подчеркнул, стоя рядом с президентом Зеленским в Украине в мае, и как я и президент подтвердили снова, когда встретились с президентом Зеленским на COP26, приверженность США независимости, суверенитету, территориальной целостности Украины - неоспоримы. Эта позиция не изменится, мы поддерживаем Украину", - резюмировал государственный секретарь США.

“У нас нет ясности относительно намерений Москвы. Но мы знаем схему ее игры. И наша обеспокоенность заключается в том, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она предприняла в 2014 году, — скопив силы вдоль границы, они перешли на суверенную украинскую территорию и сделали это, ложно заявив, что их спровоцировали”, — заявил Блинкен.

США предоставят Украине новое финансирование для помощи ей в диверсифицикации энергетических ресурсов.