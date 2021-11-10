ВОЗ предупредила о риске вспышек кори по всему миру

Снижение числа зарегистрированных случаев заражения корью может быть "затишьем перед бурей", поскольку риск вспышек опасной инфекции продолжает расти по всему миру. Среди причин во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили снижение темпов вакцинации от опасной инфекции, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Хотя в 2020 году число зарегистрированных случаев кори снизилось, данные свидетельствуют о том, что мы, вероятно, наблюдаем затишье перед бурей, поскольку риск вспышек продолжает расти по всему миру" , - отмечается в докладе ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным организаций, в 2020-м из-за пандемии COVID-19 более 22 млн младенцев пропустили первую дозу вакцины против кори, что на 3 млн больше по сравнению с 2019 годом. Такое положение с прививками от кори создает опасные условия для возникновения новых вспышек инфекции.

По оценкам ВОЗ и CDC, в 2020-м ухудшился эпиднадзор за корью. Количество отправленных в лаборатории образцов, стало самым низким за последние несколько лет. В прошлом году зафиксированы крупные вспышки кори в 26 странах.

Согласно докладу, в 2020 году только 70% детей получили две дозы вакцины от кори, тогда как для защиты от распространения инфекции доля привитых от инфекции должна составлять 95%.

"Крайне важно, чтобы страны как можно быстрее провели вакцинацию против COVID-19. Рутинная иммунизация должна быть укреплена, в противном случае мы рискуем сменить одну смертельную болезнь на другую" , - заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам Кейт О'Брайен.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности. Его возбудителем является вирус кори. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 градуса), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью на коже.