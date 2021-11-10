Полиция в Праге разыскивает двух украинцев за покушение на убийство

Двое граждан Украины подозреваются в нападении на 25-летнего мужчину в Чехии. Мужчины сначала поссорились, а потом пострадавшему были нанесены серьезные травмы, опасные для жизни, сообщает 420on.

Полиция получила много информации о подозреваемых, но ни одна из них не привела к задержанию мужчин. На этот раз следователи обращаются к администраторам и владельцам гостиниц и других объектов размещения, где могли спрятаться злоумышленники.

По данным полиции, в нападении подозреваются 23-летний Ярослав Копчук и 29-летний Николай Прин. Полиция предупреждает, что подозреваемые могут быть вооружены и опасны.

В ходе расследования дела детективы выяснили, что мужчины за несколько дней до покушения на убийство напали на прохожего. У полиции есть видеозапись нападения, сделанная камерами видеонаблюдения.