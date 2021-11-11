Киевские вокзалы возобновили работу после сообщений о минировании

После сообщений о минировании и проверках Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы Киева возобновили работу﻿, сообщает Деловая столица.

"Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы Киева работают в штатном режиме" , — говорится в заявлении АО "Укрзализныця" в Facebook.

После получения информации о минировании столичные вокзалы проверяли взрывотехники, кинологи и правоохранители. С территории объектов эвакуировали сотрудников и пассажиров.

Несмотря на сложную ситуацию, поезда курсировали по графику. Посадка пассажиров осуществлялась через близлежащие к центральному зданию переходы.

Как сообщалось, в Киеве была временно ограничена работа Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов из-за уведомлений о минировании.