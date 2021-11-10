Газпром обвинили в поддержке атаки Лукашенко против Польши

Прерывание «Газпромом» транзита топлива в Польшу и Германию неожиданно совпало с обострением миграционного кризиса на польско-белорусской границе, которое начал Александр Лукашенко, сообщает НикВести.

Польские журналисты заметили, что российская госкомпания очень «своевременно» ограничила поставки газа в Западную Европу.

"С начала ноября «Газпром» транзитом через Украину транспортировал всего 58 миллионов кубометров газа в сутки, используя только половину пропускной способности украинских газопроводов. В воскресенье «Газпром» транзитом через Украину перевел менее 89 миллионов кубометров газа. И только во вторник российская компания намеревалась полностью использовать зарезервированную мощность украинских газопроводов, но отказалась от покупки права на увеличение транзита", — пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

Давление «Газпрома» не ограничилось одной Украиной, передает автор статьи.

"Еще более странно «Газпром» поступил с газопроводом «Ямал», по которому российский газ идет из Беларуси в Польшу и транзитом через Польшу идет в Германию. Это самый короткий и дешевый маршрут транзита газа из России в Западную Европу. Через четыре дня после того, как Путин отдал приказ о заполнении газовых хранилищ в Германии, «Газпром» полностью приостановил транзит газопровода «Ямал» через территорию Польши, доставив к польской границе только сырье. Транзит был прерван на пять дней. Затем «Газпром» возобновил транзит, но только на два дня. Транзит был снова остановлен на выходных", — говорится в статье.

Издание делает вывод, что прерывание поставок стало еще одним инструментов давления на Евросоюз, наряду с нашествием мигрантов из Беларуси, которых автоматными стволами подгоняют белорусские пограничники.