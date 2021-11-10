В одесском аэропорту ищут взрывчатку
В Одессе неизвестные сообщили об угрозе взрыва в международном аэропорту. Правоохранители проверяют эту информацию, сообщает Корреспондент.
"В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса", - говорится в заявлении полиции в Одесской области.
Правоохранители добавили, что для проверки информации о минировании в одесский аэропорт направлены оперативные группы, взрывотехники и кинологи.
Международный аэропорт Одесса расположен в семи километрах к юго-западу от центра города.