В одесском аэропорту ищут взрывчатку

В Одессе неизвестные сообщили об угрозе взрыва в международном аэропорту. Правоохранители проверяют эту информацию, сообщает Корреспондент.

"В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса" , - говорится в заявлении полиции в Одесской области.

Правоохранители добавили, что для проверки информации о минировании в одесский аэропорт направлены оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

Международный аэропорт Одесса расположен в семи километрах к юго-западу от центра города.