ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику, потребовав от него прекратить голодовку. Об этом в среду написал министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на своей странице в Facebook, сообщает ТАСС.

"Страсбургский суд 10 ноября 2021 года уведомил письменно правительство Грузии о том, что в этот же день представители Михаила Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека со следующим требованием: незамедлительно перевезти Михеила Саакашвили из лечебного учреждения №18 [тюремная больница], в котором, по заявлению истца, не обеспечены должным образом его безопасность и здоровье, в многопрофильную гражданскую клинику. Страсбургский суд не удовлетворил указанное требование истца и вместо перевода в гражданскую клинику настоятельно призвал истца прекратить голодовку" , - написал Брегадзе.

Как уточнил глава Минюста, ЕСПЧ обязал правительство Грузии до 24 ноября предоставить информацию о здоровье Саакашвили. Между тем адвокат бывшего президента Ника Гварамия на брифинге в среду заявил, что Страсбургский суд признал дело Саакашвили приоритетным.



