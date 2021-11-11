11 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Всемирный день курицы, День окончания Первой мировой войны (День памяти), День написания бумажных писем, Международный день фитнеса, Всемирный день качества, Всемирный день шопинга, Всемирный день оригами, Международный день энергосбережения, Всемирный день мини-лыж, Международный день вина "Темпранильо", Всемирный день юзабилити, сообщает УНИАН.

В Китае - День холостяков, в Японии, Корее - День шоколадных палочек, в США - День ветеранов, День государственности штата Вашингтон, День осведомлённости о гомункулах, День красной помады, День десертного мороженого, День "метал-музыки", в Ватикане - Международный фестиваль духовной музыки и искусства, в Анголе - День независимости, в Германии - Начало карнавального сезона, в Казахстане - День энергосбережения, в Колумбии - День независимости Картахены, в Индии - День образования, на Мальдивах - День республики, в Польше - Праздник независимости, в Бутане - День Конституции, День рождения короля, в Скандинавии - Языческий праздник Эйнхериар, в Великобритании, Франции, Канаде - День памяти павших, в Малайзии - День рождения султана Келантана, в Латвии - День Лачплесиса.

Памятные даты 11 ноября, годовщины и события

В этот день в 1480 году завершилось "Стояние на Угре", ознаменовавшее окончание татаро-монгольского ига.

В 1842 году в Пльзене впервые был предложен новый сорт пива - Пильзнер.

В 1843 году в Дании впервые была опубликована сказка Ганса Кристиана Андерсена "Гадкий утенок".

В 1936 году в Англии впервые в мире по телевидению был показан прогноз погоды.

В 1983 году калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершил курсовую работу на тему о создании прототипа первого компьютерного вируса - программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по сетям. На следующий год Коэн написал работу, в которой не только предвосхитил опасности распространения вирусов по компьютерным сетям, но и рассказал о возможности создания антивирусных программ. Первый не лабораторный вирус, называющийся "Brain", способный заражать только дискеты, появился в январе 1986 года и имел пакистанское происхождение. А первая антивирусная программа была разработана в 1988 году.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 ноября чтит память двух святых - преподобного Авраамия затворника и Анастасии Римской. Святую Анастасию прозвали Овечницей, так как считали её заступницей овец, а святого Аврамия - Овчаром или покровителем овчаров. В народе праздник назвали "Аврамий Овчар", "Анастасия Овечница". Самым главным угощением этого дня был овечий или козий сыр. Без него праздничный стол считался бедным.

Что сегодня нельзя делать

Постарайтесь ограничить общение с незнакомыми людьми. Не оставляйте в этот день ребенка одного дома.

Приметы на 11 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

туман - к морозам;

сильно кричат вороны - зима будет холодной.

Именины 11 ноября

Именины у Анастасии, Марии, Анны, Андрея, Афанасия, Василия, Виктора, Ивана, Кирилла, Алексея, Павла, Николая, Тимофея и Евгения.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева.