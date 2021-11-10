В ОБСЕ заявили о тревожной обстановке на Донбассе

После очередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта на Донбассе с тревожным заявлением выступил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен, сообщает Зеркало недели.

«Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения еще более ухудшилась. С момента последнего заседания ТКГ Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 6 тыс 746 нарушениях режима прекращения огня, включая 1 тыс 451 взрыв. В последнюю неделю октября миссия засвидетельствовала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня с июля 2020 года» , — указано в заявлении Киннунена.

Он указал на опасность эскалации конфликта, поскольку регулярно используются типы вооружения, которые запрещены в рамках минских договоренностей.

Кроме того, по словам Киннунена, в последнее время СММ ОБСЕ сталкивается с увеличением трудностей при выполнении своего мандата на востоке Украины. В частности, за последние две недели миссия столкнулась с 37-ю случаями ограничений свободы передвижения, два из которых — на подконтрольной правительству территории.