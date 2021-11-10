Беларусь увеличила силы ПВО на границе с ЕС

Белорусские военные увеличили силы противовоздушной обороны на границах со странами ЕС. Минск оправдывает себя повышенной активностью западной авиации, забывая, что это реакция на спровоцированную Беларусью волну мигрантов на границе, в частности, с Польшей, сообщает Зеркало недели.

Об усилении состава ПВО заявил командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии Игорь Голуб.

«Вдоль государственной границы Республики Беларусь как на западном направлении, так и на северо-западном мы нарастили состав дежурных сил по противовоздушной обороне, чтобы адекватно реагировать на обстановку, которая складывается вдоль государственной границы в воздушном пространстве» , — приводит слова Голуба пресс-служба Минобороны.

Также 10 ноября была проведена проверка боеготовности усиленного контингента ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь. В процессе проверки прошли отработки взаимодействия в воздухе истребительной авиации, которая входит в единую региональную систему противовоздушной обороны Беларуси и России.

«С прошлого понедельника, 1 ноября 2021 года, по настоящее время силами и средствами наших радиотехнических войск, военно-воздушных сил и войск ПВО на сопредельной территории в воздушном пространстве вблизи государственной границы республики Беларусь было вскрыто 25 полетов разведавиации различного назначения — стратегического, оперативного, тактического. Минимальное удаление — до 20 км от госграницы» , — отметил Голуб.

Также, по его словам, на сопредельной территории зафиксировано 175 полетов боевой авиации оперативно-тактического назначения, 64 полета авиации различного назначения в 15-километровой приграничной зоне.