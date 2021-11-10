Минздрав одобрил испытание еще двух COVID-препаратов

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух препаратов от COVID-19. Запрос на испытания подали Китай и Германия, сообщает Корреспондент.

Согласно приказу﻿ министерства, в Украине испытают китайский препарат "Проксалутамид". Его испытания будут проходить в рамках 3 фазы исследования эффективности и безопасности лекарств у госпитализированных пациентов с COVID-19. Спонсором испытаний выступили США.

Также опробацию пройдет немецкий препарат "COR-101". Это станет исследование в рамках 2 фазы испытаний в параллельных группах, которое впервые проводится с применением препарата у человека. В этом случае будут изучать безопасность, переносимость, фармакокинетику, фармакодинамику и эффективность препарата.