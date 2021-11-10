США продолжат предоставлять Украине летальное оружие - Блинкен

США будут продолжать предоставлять военную поддержку Украине, включая летальное оружие для защиты от российской агрессии. Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду на пресс-брифинге после подписания Хартии стратегического партнерства между Украиной и США, сообщает Укринформ.

«Мы продолжаем предоставлять помощь в обеспечении безопасности, в которой нуждается Украина, включая летальное оборонное оружие для защиты от любой российской агрессии. Это жизненно важный аспект нашей поддержки и помощи, чтобы убедиться, что у Украины есть средства для защиты» , - сказал Блинкен.

Он добавил, что США тесно сотрудничают с европейскими партнерами, «чтобы убедиться, что все разделяют обеспокоенность, которую мы испытываем по поводу возможности возобновления российской агрессии, которая базируется на сообщениях о необычных передвижениях российских сил вблизи границы Украины, и что мы координируем наши действия, действуем в унисон».

По словам Блинкена, этот вопрос поднимался во время саммита в Риме в конце октября, когда президент Джо Байден собрал канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Европарламента Мартина Шульца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Бориса Джонсона, «чтобы сосредоточить внимание всех на наших общих проблемах».

Соединенные Штаты демонстрируют свою поддержку Украины на разных уровнях путем предоставления различных видов помощи, добавил госсекретарь.

Он напомнил, что в общей сложности начиная с 2014 года США предоставили Украине более 409 млрд долларов, в этом финансовом году Конгресс выделил по просьбе Белого дома более 400 млн долларов.