SpaceX отправляют на МКС миссию Crew-3: трансляция

Компания SpaceX и NASA производят запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon Endurance на Международную космическую станцию в рамках миссии Crew-3. Запуск ракеты должен состоятся в 4:03 по Киеву.

Сначала запуск планировался на 30 и 31 октября, затем на 6 и 7 ноября и 8 ноября. По данным NASA, миссию Crew-3 отложили из-за неблагоприятных погодных условий. В случае отмены операции, резервное окно запланировано на 12 ноября в 03:40 по киевскому времени.

На этот раз прогноз местной погоды на 80% благоприятен для космической операции. Запуск корабля будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

В состав экипажа корабля входят астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Беррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер. Они проведут на МКС около шести месяцев.