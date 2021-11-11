Участника штурма Капитолия приговорили к трем годам тюрьмы

Участник штурма Капитолия Скотт Фэйрлемб (Scott Fairlamb) получил больше трех лет тюремного заключения за то, что ударил офицера полиции во время беспорядков 6 января, сообщает Лента.Ру.

По информации ABC News 44-летний американец стал первым человеком, осужденным за нападение на сотрудника правоохранительных органов во время беспорядков в Капитолии. Он признан виновным в том, что ударил кулаком в защитный лицевой щиток полицейского, а также в подстрекательстве других участников к захвату Капитолия. Как сообщили в офисе прокурора, офицер не пострадал, однако описал 6 января как самый страшный день в своей карьере.

В общей сложности суд приговорил Фэйрлемба к 41 месяцу тюрьмы. Это самый длительный из всех 32 приговоров, вынесенных по этому делу на данный момент. Сам участник штурма признал вину, а также назвал безответственными и безрассудными свои действия во время беспорядков.