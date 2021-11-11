В Японии успешно испытали вакцину от ВИЧ

Хотя СПИД больше не является смертельной болезнью, лекарства, которые применяют в противовирусной терапии, не убивают вирус, сообщает Корреспондент.

В Японии группа ученых из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания завершила испытания вакцины от ВИЧ на макаках-крабоедах.

Сообщается, что приматам ввели полноценный вирус. Шесть из семи подопытных животных не заболели, а тесты не выявили у них вирус. Через пять лет ученые надеются начать тестирование вакцины на людях.

ВИЧ - это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т.е. вируса, поражающего иммунную систему человека.