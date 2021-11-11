Боррель анонсировал введение пятого пакета санкций против Беларуси

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал расширение санкций против Беларуси. Причина – "гибридная атака на границах ЕС". ﻿Об этом он заявил на заседании Европарламента 10 ноября, сообщает Обозреватель.

По информации Европейской службы внешних связей рассмотреть вопрос ограничительных мер предлагается на встрече министров иностранных дел 15 ноября.

Высокий представитель ЕС отметил, что группы мигрантов к границе были доставлены вооруженными представителями сил безопасности Беларуси. О чем свидетельствуют соответствующие кадры. Ответить на это необходимо принятием пятого пакета санкций, которые распространяются на ответственных за миграционный кризис лиц.

Также Боррель напомнил, что режим незаконно избранного президента Беларуси продолжает репрессии против собственного народа, нарушая права человека.