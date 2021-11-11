Во Львове от коронавируса умерла беременная женщина

Во львовской больнице от COVID-19 умерли два молодых человека без патологий – беременная женщина и 29-летний мужчина.Об этом заявила в среду заведующая интенсивной терапией больницы скорой помощи Львова Наталья Матолинец в Facebook.

"За сутки у нас в реанимации умерли 2 молодых человека без сопутствующей патологии – беременная женщина, 23 года, первая беременность и молодой парень 29 лет. Рабочее утро началось с вскрытий. Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе… Черные нежизнеспособные легкие. Далее – парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет" , - написала медик.