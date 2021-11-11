YouTube решил не отображать число дизлайков

Видеосервис YouTube перестанет показывать зрителям общее количество дизлайков под видео.﻿ Об этом говорится в блоге видеосервиса, сообщает УНИАН.

После ряда экспериментов YouTube решил сделать подсчет дизлайков на платформе конфиденциальным. Изменения будут постепенно внедряться у всех пользователей, начиная с 10 ноября, а на полное отключение потребуется некоторое время, но работа уже началась.

Разработчики заявили, что новые правила призваны помочь пользователям и создателям контента формировать сообщества, в которых "принято уважать друг друга".

"Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, в которой создатели имеют возможность добиться успеха и чувствовать возможность безопасно выразить себя" , – отметили в YouTube.

При этом пользователи все так же смогут оценивать видео как "Лайками", так и "Дизлайками". Вот только общее число негативных отметок будет видно исключительно авторам контента в их личной "Творческой студии" YouTube. Это позволит им ориентироваться в предпочтениях пользователей.