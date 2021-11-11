В Херсоне "погорел" на взятке депутат-лоббист

В Херсоне задержали депутата областного совета, который за 300 тыс. гривен обещал владельцу рекламного агентства пролоббировать продажу LED-экрана для местного аэропорта по завышенной стоимости, сообщает УНИАН.

По данным пресс-службы Государственного бюро расследований в июле Херсонский областной совет рассматривал вопрос о приобретении LED-экрана для аэропорта.

"Владелец агентства выразил готовность продать экран, но его не устраивала цена, предложенная советом. Он обратился к депутату Херсонского облсовета, который является членом бюджетной комиссии, чтобы тот помог увеличить цену хотя бы до себестоимости LED-экрана" , – говорится в сообщении.

Депутат сказал, что может "договориться" об увеличении цены вдвое, но владелец рекламного агентства должен заплатить ему за это 300 тыс. грн. При этом он отметил, что часть денег якобы будет передана правоохранителям, чтобы они не заметили внезапного подорожания.

В Херсоне задержан депутат, который пообещал решить один вопрос за сотни тысяч гривень / фото npu.gov.ua

9 ноября депутата задержали сразу после получения всей суммы. Решается вопрос относительно сообщения депутату о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Также устанавливается причастность к совершению преступления работников правоохранительных органов.

В Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины уточнили, что в случае принятия облсоветом решения, которое пытался пролоббировать указанный депутат, закупка системы стоила бы 950 тысяч грн, вместо 400. Соответственно бюджету были бы нанесены убытки на сумму разницы в цене необходимого оборудования.