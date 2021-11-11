Элтон Джон совершит мировой тур

Британский певец и композитор 74-летний Элтон Джон намерен отправиться в 150-дневный мировой тур Farewell Yellow Brick Road, сообщает Корреспондент.

Тур артиста начнется в январе в Новом Орлеане, концерты пройдут также в других городах США, Европе, Великобритании и Австралии.

В то же время, близкие и друзья Элтона Джона пытаются отговорить его от поездки. Некоторые знакомые британского исполнителя предполагают, что Джон совершит тур, чтобы поддерживать роскошный образ жизни.