Турция и Польша договорились вместе противостоять мигрантскому кризису

Варшава и Анкара будут сотрудничать между собой по вопросу противодействия режиму Лукашенко по привлечению тысяч мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь, сообщает Укринформ.

Как сообщает МИД Польши в Твиттере, об этом говорилось в телефонном разговоре глав внешнеполитических ведомств Польши и Турции Збигнева Рау и Мевлюта Чавушоглу.

“По инициативе турецкой стороны недавно состоялся разговор министра Збигнева Рау с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Польша и Турция будут сотрудничать вместе, чтобы противостоять использованию белорусским режимом нелегальной миграции для гибридной атаки против НATO” , - говорится в сообщении.

Как известно, во вторник глава польского правительства Матеуш Моравецкий во время выступления в Сейме выразил обеспокоенность тем, что Турция сотрудничает с Беларусью и Россией по вопросу создания кризиса на польско-белорусской границе. Речь идет о том, что наряду с белорусской "Белавиа" и российским "Аэрофлотом" турецкие Turkish Airlines также активно задействованы в перевозке мигрантов с юга в Беларусь. Турецкая авиакомпания опровергла свое участие в перевозке нелегальных мигрантов в Беларусь.