Израиль проведет первые в мире антиковидные учения
Израиль должен провести первые в мире национальные учения противодействия коронавирусу, которые покажут, насколько страна готова к «атаке» нового опасного штамма COVID-19, сообщает Зеркало недели.
По информации The Guardian учения будут проходить в формате военных и будут проводиться премьер-министром Нафтали Беннеттом. Он проверит возможности государственных ведомств и национальных агентств по реагированию на появление варианта COVID-19 «Омега».
В заявлении пресс-службы правительства Израиля говорится, что такой штамм в стране пока не обнаружен.
«Израиль победил четвертую волну коронавируса, и мы находимся на пути к выходу из варианта Дельты», — сказал Беннетт.
Однако, добавил он, борьба с вирусом продолжается.
«Мы продолжаем проводить учения и бросать вызов самим себе… Мы должны продолжать внимательно следить за ситуацией и готовиться к любому сценарию», — заявил премьер-министр.
Учения будут проводиться министром гражданской обороны Израиля в Национальном центре управления в Иерусалиме, который занимается урегулированием национальных кризисов.