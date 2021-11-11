Израиль проведет первые в мире антиковидные учения

Израиль должен провести первые в мире национальные учения противодействия коронавирусу, которые покажут, насколько страна готова к «атаке» нового опасного штамма COVID-19, сообщает Зеркало недели.

По информации The Guardian учения будут проходить в формате военных и будут проводиться премьер-министром Нафтали Беннеттом. Он проверит возможности государственных ведомств и национальных агентств по реагированию на появление варианта COVID-19 «Омега».

В заявлении пресс-службы правительства Израиля говорится, что такой штамм в стране пока не обнаружен.

«Израиль победил четвертую волну коронавируса, и мы находимся на пути к выходу из варианта Дельты», — сказал Беннетт.

Однако, добавил он, борьба с вирусом продолжается.

«Мы продолжаем проводить учения и бросать вызов самим себе… Мы должны продолжать внимательно следить за ситуацией и готовиться к любому сценарию» , — заявил премьер-министр.

Учения будут проводиться министром гражданской обороны Израиля в Национальном центре управления в Иерусалиме, который занимается урегулированием национальных кризисов.