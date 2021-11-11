Маск продал акции Tesla после опроса
Американский предприниматель Илон Маск после опроса в социальной сети Twitter продал часть своих акций, сообщает Лента.Ру.
Согласно информации издания Bloomberg Маск реализовал более 2,5 миллиона опционов на акции компании Tesla, которая принадлежит ему. Опционы предприниматель реализовал по цене 6,24 доллара. Отмечается, что Маск продал ценные бумаги впервые с 2016 года.
Ранее Маск заявил, что «в последнее время слишком много обсуждают, что нереализованная прибыль является средством уклонения от уплаты налогов». В связи с этим он попросил у пользователей совет, нужно ли ему продать 10 процентов акций компании Tesla, основателем которой является, и заявил, что примет решение на основе результатов голосования.
В результате большинство участников голосования поддержали продажу 10 процентов акций компании Tesla. За продажу ценных бумаг высказались 57,9 процента респондентов, против — 42,1 процента.