Более 30 стран договорились отказаться от авто с ДВС

На проходящем в Глазго Всемирном саммите по климату 33 страны и шесть автопроизводителей в среду, 10 ноября, объявили о полном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в ближайшие два десятилетия, сообщает Deutsche Welle.

Таким образом, участники совместного заявления присоединились к инициативе председательствующей на саммите Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее 2040 года. Ожидается, что в странах с передовой экономикой отказ от ДВС будет достигнут уже к 2035 году.

Совместное заявление подписали такие автопроизводители как GM, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover и китайский концерн BYD, а также Великобритания, Индия, Австрия, Польша, Канада, Турцию и другие страны.

Представители Германии не поставили свою подпись под совместной декларацией. Как пояснили в федеральном министерстве окружающей среды, "это стало результатом внутреннего аудита". По словам представителя ведомства, хотя в Берлине сохраняется консенсус в том, что к 2035 году будут разрешены только автомобили с нулевым уровнем выбросов, "до сих пор нет согласия по второстепенному аспекту декларации", а именно по вопросу о том, станут ли частью решения синтетические виды горючего для ДВС, полученные из возобновляемых источников.

В министерстве транспорта ФРГ также заявили, что считают необходимым сохранить преимущества технологии ДВС, которая может использовать синтетические виды топлива и стать климатически нейтральной.