Советник Байдена по нацбезопасности встретился с Кулебой и Ермаком
Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в среду, 10 ноября, встретился в Вашингтоне с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщает ТСН.
Соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома. Отмечается, что собеседники обсудили достигнутый прогресс в двусторонних приоритетах, определенных Байденом и Зеленским в их совместном заявлении от 1 сентября.
"Обе стороны приветствовали возобновление работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству 10 ноября, а также сотрудничество в области энергетической безопасности, реформ управления и борьбы с коррупцией", — говорится в материале.
В то же время Салливан подчеркнул "непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины".
"Он приветствовал приверженность Украины урегулированию конфликта на Донбассе, подчеркнув решительную поддержку этих усилий со стороны США", — указали в Белом доме.