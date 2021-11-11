Советник Байдена по нацбезопасности встретился с Кулебой и Ермаком

Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в среду, 10 ноября, встретился в Вашингтоне с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщает ТСН.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома. Отмечается, что собеседники обсудили достигнутый прогресс в двусторонних приоритетах, определенных Байденом и Зеленским в их совместном заявлении от 1 сентября.

"Обе стороны приветствовали возобновление работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству 10 ноября, а также сотрудничество в области энергетической безопасности, реформ управления и борьбы с коррупцией" , — говорится в материале.

В то же время Салливан подчеркнул "непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины".