Шмыгаль опроверг слухи о повышении тарифов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль развеял слухи о том, что для украинцев повысили цены на газ и об отключении электроэнергии, сообщает Сегодня.

Шмыгаль заверил в Telegram, что для украинцев в ноябре тарифы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию не вырастут. Расти они не будут и до конца отопительного сезона.

"Стабильные тарифы – это обязательства правительства и местной власти перед людьми, и мы его выполняем",– заверил премьер.

По его словам, в Украине:

97% жилых домов обеспечены теплоснабжением;

на 96% подключены детские сады и медицинские учреждения;

на 95% подключены к теплу школы.

Кроме того, в стране на 99%, в 22 областях, подключен к теплоснабжению жилищный фонд.

Минимальный процент подключения – в Одесской и Херсонской областях. Там местные власти не включили тепло из-за хорошей погоды, однако данный процесс планируют запустить до конца недели.