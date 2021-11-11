Хакеры из КНДР атаковали производителя COVID-вакцины

Хакеры из КНДР предприняли попытку кибератаки на сети многонациональной медико-биологической компании, которая производит вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает Новое время.

По информации Sky News, специалисты организации по кибербезопасности Secureworks информировали, что кибератака была похожа на аналогичную на сети SolarWinds. По данным СМИ, угрозу удалось обнаружить до того, как хакеры смогли похитить данные.

КНДР остается одной из немногих стран, где официально не зарегистрировано ни одного больного коронавирусом COVID-19.