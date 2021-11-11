Украина не просила угля у "ЛНР" - ТКГ

В трехсторонней контактной группе развенчали российский фейк о том, что Украина якобы попросила о поставках угля и электричества из оккупированного Донбасса, сообщает Цензор.НЕТ.

"На самом деле представители украинской стороны подгруппы по социально-экономическим вопросам указали российской стороне на перспективы ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной" , - говорится в сообщении Украинской делегации в ТКГ в фейсбуке.

В украинской делегации объяснили, что Россия перестала поставлять на Луганскую ТЭС энергетический уголь. Эта станция производит тепло и электричество для подконтрольных районов, а также питает Попаснянский райводоканал.