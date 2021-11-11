Курс валют НБУ на 11 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 11 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 10 ноября, понизился до уровня 26.06 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 30.12 за 1 евро.
Курс рубля не изменился и составил 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 10 ноября 2021 года.
Фунт стерлингов подешевел на 18 коп до 35.20 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 28.54 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 5 коп до 6.53 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.057500
|EUR
|Евро
|30.118600
|RUB
|Рубль
|0.368070
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.201100
|CHF
|Швейцарский франк
|28.537400
|PLN
|Польский злотый
|6.529600