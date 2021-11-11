Курс валют НБУ на 11 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 11 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 10 ноября, понизился до уровня 26.06 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 30.12 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и составил 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 10 ноября 2021 года.

Фунт стерлингов подешевел на 18 коп до 35.20 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 2 коп до 28.54 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 6.53 за 1 польский злотый.