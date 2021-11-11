Минагро создаст новый орган для регистрации тракторов

Кабинет министров позволил Министерству аграрной политики и продовольствия создать орган для регистрации с/х и лесохозяйственных тракторов, прицепов, технических узлов и запчастей к ним, поскольку из-за возникшей в июле 2021 года законодательной коллизии компетентный орган – Госпродпотребслужба - больше не имеет права на их регистрацию, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее постановление об урегулировании правовых оснований деятельности органов по оценке соответствия данной техники действующему техническому регламенту Кабинет министров принял на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к документу, принятие Министерством экономического развития и торговли приказа №210-21 от 8 июля 2021 года привело к тому, что ряд принятых ранее постановлений, регламентировавших процедуру регистрации с/х техники, утратил силу.

"На сегодня ответственные органы за проведение ведомственной регистрации техники, а именно территориальные органы Госпродпотребслужбы, вынуждены прекратить регистрацию техники" , - указано в пояснительной записке к документу.

Минагрополитики уточнило, что обязано обеспечивать внедрение техрегламента регистрации тракторов в соответствии с ч.1 ст.8 закона "О технических регламентах и оценке соответствий", то есть оно уполномочено создавать в рамках закона органы по регистрации такой техники и инфраструктуру для их функционирования.

Согласно тексту постановления, создаваемый орган сможет утверждать типы транспортных средств и их компонентов и, при необходимости, запрещать выдачу сертификатов утверждения их типа, ведет реестр этих типов, а также проверяет применяемые производителем меры для соответствия своей продукции действующим техрегламентам.

Принятие постановления позволит разблокировать деятельность органов по оценке соответствия техническим регламентам ввозимых в Украину с/х и лесохозяйственных тракторов, прицепов, технических узлов и запчастей, разблокировать процедуру регистрации такой техники и компонентов и позволит покупателям легитимно приобретать и использовать ее.