МВД обратилось к жителям районов, граничащих с Беларусью

Украинцев, проживающих в граничащих с Беларусью районах, просят информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц.﻿ Об этом сказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире "Украина 24", комментируя ситуацию с мигрантами в соседней республике, сообщает УНИАН.

По его словам, украинские спецслужбы и структуры МВД в связи с этим уже приведены в повышенную боевую готовность, эскалация кризиса возможна в любой момент.

"Мы получаем своевременно информацию от всех наших спецслужб, которые на сегодня утверждают, что на территории Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Мы реагируем на все эти возможные угрозы путем усиления наших сил и средств, которые находятся в непосредственной близости к государственной границе Украины" , - сказал Енин, добавив, что Украина контактирует по данному вопросу с Польшей.

Глава МВД Денис Монастырский намерен проверить ситуацию на границе, которую будут охранять более 8 тысяч военнослужащих различных структур Министерства.

"Нацполиция активно коммуницирует с населением, предупреждая о возможных проникновениях отдельных групп нелегальных мигрантов. НПУ обращается с просьбой информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц в приграничных районах" , - отметил замминистра.

Он уточнил, что МВД также проверит технические средства, контролирующие границу Украины с Беларусью.