МВД обратилось к жителям районов, граничащих с Беларусью
Украинцев, проживающих в граничащих с Беларусью районах, просят информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц. Об этом сказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире "Украина 24", комментируя ситуацию с мигрантами в соседней республике, сообщает УНИАН.
По его словам, украинские спецслужбы и структуры МВД в связи с этим уже приведены в повышенную боевую готовность, эскалация кризиса возможна в любой момент.
"Мы получаем своевременно информацию от всех наших спецслужб, которые на сегодня утверждают, что на территории Беларуси находится около 5 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Мы реагируем на все эти возможные угрозы путем усиления наших сил и средств, которые находятся в непосредственной близости к государственной границе Украины", - сказал Енин, добавив, что Украина контактирует по данному вопросу с Польшей.
Глава МВД Денис Монастырский намерен проверить ситуацию на границе, которую будут охранять более 8 тысяч военнослужащих различных структур Министерства.
"Нацполиция активно коммуницирует с населением, предупреждая о возможных проникновениях отдельных групп нелегальных мигрантов. НПУ обращается с просьбой информировать правоохранительные органы о возможном появлении незнакомых лиц в приграничных районах", - отметил замминистра.
Он уточнил, что МВД также проверит технические средства, контролирующие границу Украины с Беларусью.