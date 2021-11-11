Вулкан на Канарах: второй поток лавы достиг Атлантического океана

Спустя более семи недель после начала извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма еще один поток лавы достиг моря, сообщает Европейская правда.

Расплавленная порода, температура которой составляет около 800-900 градусов по Цельсию, разлилась раскаленными каскадами на пляж в Гирресе, а оттуда попала в Атлантический океан.

Власти предупредили, что после столкновения лавы с водой образовывается водяной пар с частицами соляной кислоты, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Все дома вокруг пляжа были эвакуированы в течение нескольких последних недель из-за угрозы, создаваемой медленным продвижением потоков лавы.

Гораздо больший поток лавы достиг моря в конце сентября и с тех пор сформировал новый полуостров, площадь которого уже составляет более 40 гектаров.

Тем временем военный корабль ВМС Испании "Кастилья" начал свою миссию по доставке рабочих по морю для сбора урожая с банановых плантаций, которые стали недоступны обычными маршрутами из-за лавы.

Со вторника по утро среды было зарегистрировано 113 землетрясений магнитудой до 3,9 на глубине около 30 километров.

С начала извержения вулкана лава разрушила или повредила более 2700 зданий, и около 7000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Почти 1000 гектаров покрыто слоем остывшей лавы толщиной в несколько метров. Это соответствует примерно 1400 футбольным полям.