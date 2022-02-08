Модные зимние образы: стильные свитера

Свитер - это удобно, комфортно, уютно и тепло, особенно в зимний период. Существует очень много моделей, которые помогут создать красивый и стильный наряд, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая поделилась в Instagram советами, как правильно выбрать этот предмет гардероба и предложила варианты модных образов со свитером.

Как выбрать свитер: ⠀Отдавайте предпочтение свободным полуприлегающим фасонам, они выглядят более стильно и помогают скорректировать фигуру. ⠀ Чтобы свитер прослужил дольше, выбирайте хлопковую вязку, так как любая синтетика в составе быстро скрутится, даже в самых дорогих сегментах брендов. ⠀ Также кашемир, шерсть в составе от 70% и выше могут повысить срок службы вещи. ⠀

С чем сочетать свитер: стильные идеи