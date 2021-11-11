Ахметов ответил, поддерживает ли он партию Разумкова

Собеседники в правящей команде считают, что в строительстве новой политсилы экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова может быть заинтересован бизнесмен Ринат Ахметов. Сам он опроверг информацию о том, что предоставляет или планирует оказывать поддержку будущей партии Разумкова, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

"Нет, не правда. С Дмитрием Разумковым я, к сожалению, даже не знаком. Я ушел из политики в 2012 году и не планирую возвращаться - ни самостоятельно, ни поддерживая какие-либо партии или отдельных политиков" , - сказал изданию бизнесмен.

Информацию о медийной поддержке экс-спикера он также отрицает и называет неправдой.