"Слуги" оценили цели и состав объединения Разумкова в Раде

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков создал межфракционное объединение "Разумная политика", обыграв в его названии свою фамилию. Куда, кроме двух десятков депутатов из фракции монобольшинства, присоединились двое представителей "Батькивщины" и исключенная из президентской фракции мажоритарщица Людмила Буймистер – все они не голосовали за отставку Разумкова, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Как рассказал РБК-Украина один из влиятельных источников в монобольшинстве, в объединение вошли депутаты, близкие к самому Разумкову, а также к экс-министру МВД Арсену Авакову.

"И просто люди, обиженные на фракцию или партию. ​​Например, люди, близкие к Андрею Богдану. Или (Михаил – ред.) Крячко и (Роман – ред.) Соха – они недовольны тем, что их отодвинули от руководства парторганизацией в Запорожье.(Дмитрию – ред.) Гурину, вероятно, не понравилось то, что ему не дали принять его вариант закона о столице" , – пояснил источник.

Вместе с тем, в СН есть и другие депутаты, которых считают лояльными к спикеру. Но вступить в объединение они, по крайней мере, пока не решились. Как считают в правящей партии – из-за страха лишиться руководящих должностей в комитетах и во фракции.

В "Слуге народа" уверены, что, создав это МФО, экс-спикер преследует сразу три цели.

Первая – "насолить" партии власти и указать им на раздор в их же рядах. Вторая цель – технологическая (ведь, как объясняют в СН, одно дело, когда Разумкова будут титровать в эфирах с приставкой "бывший" председатель ВР, а другое – председатель межфракционного объединения). Третья задача – основать фундамент для своей будущей политической силы.