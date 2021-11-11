Белорусские силовики на границе Польши ходят со снайперскими винтовками

Министерство обороны Польши опубликовало новое видео, снятое на границе с Беларусью. На нем видно людей в военной форме со снайперскими винтовками и ручными гранатометами.﻿ Об этом, ссылаясь на Twitter польского ведомства, сообщает Сегодня.

"Демонстрация силы со стороны белорусов. Некоторые солдаты специально показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", – говорится в сообщении.

На записи видны люди в форме с огнестрельным оружием, которые стоят отдельно друг от друга за колючей проволокой, разделяющей территорию Польши и Беларуси. Также слышны комментирующие ситуацию голоса – вероятно, принадлежащие польским пограничникам.