Болезни, которые собака может передать человеку

О гигиене домашних питомцев нужно тщательно заботиться. Специалисты отметили высокую вероятность "подцепить" стригущей лишай, клещевой боррелиоз, токсокароз и нововирусную инфекцию, чесотку, бешенство, кампилобактериоз, пастереллез, лептоспироз и капноцитофагную инфекцию, сообщает Країна здоров'я.

Заражение может происходить от почесывания или при поцелуе питомца. Также опасно для человека попадание в организм паразитов, таких как блох. Первые могут стать причиной собачьего цепня, а последние оседают в мозге, легких, печени и костях, провоцируя этинококкоз.

Это заболевание чревато перитонитом, сосудистой недостаточностью, циррозом, а также нагноением. В связи с этим, специалисты рекомендуют придерживаться не только личной гигиены, но и следить за чистотой своих любимцев. Кроме того, важно регулярно прививать питомцев и обеспечить их защиту от насекомых.