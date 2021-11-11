Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости

Президент Украины поздравил польский народ и президента страны с Днем независимости.

Поздравление он опубликовал в Твиттере.

"Поздравляю польский народ и своего коллегу и друга Анджея Дуду с национальным праздником – Днем независимости! В Украине ценят высокий уровень стратегического партнерства с Польшей. Уверен в общем европейском будущем наших народов" , - написал Зеленский.

День независимости Польши отмечают 11 ноября. В этот день в 1918 году, по окончанию Первой мировой, Польша провозгласила независимость.