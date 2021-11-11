Быстрый и полезный завтрак: яичные роллы с рисом и тунцом

Быстрый и полезный завтрак: яичные роллы с рисом и тунцом

Яичные роллы с рисом и тунцом являются одним из самых популярных завтраков в Южной Корее. Их также часто готовят для школьных обедов и перекусов на свежем воздухе, сообщает Профиль.

Рецептура традиционных корейских яичных роллов проста, как и ингредиенты в составе блюда. Ради приготовления этого блюда не нужно задерживаться на кухне больше 30 минут.

Для приготовления потребуются:

  • майонез – 2 ст. л.;
  • консервированный тунец – 150 г;
  • отварной рис – 150 г;
  • водоросли ким;
  • кунжутное масло – 1 ст. л.
  • яйца – 3 шт.

Как готовить:

  1. Выжать жидкость из тунца. Добавить в него майонез и как следует перемешать.
  2. В отварной рис добавить соль и кунжутное масло.
  3. Добавить в рис тунец с майонезом, все перемешать и сформировать овальную форму.
  4. Взбить три яйца и нарезать водоросли ким полосками.
  5. Налить в сковороду немного масла и выложить на нее ким. Взбитые яйца вылить поверх водорослей.
  6. На яйца выложить рис и свернуть все в рулетик. Блюдо готово!

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