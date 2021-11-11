Быстрый и полезный завтрак: яичные роллы с рисом и тунцом

Яичные роллы с рисом и тунцом являются одним из самых популярных завтраков в Южной Корее. Их также часто готовят для школьных обедов и перекусов на свежем воздухе, сообщает Профиль.

Рецептура традиционных корейских яичных роллов проста, как и ингредиенты в составе блюда. Ради приготовления этого блюда не нужно задерживаться на кухне больше 30 минут.

Для приготовления потребуются:

майонез – 2 ст. л.;

консервированный тунец – 150 г;

отварной рис – 150 г;

водоросли ким;

кунжутное масло – 1 ст. л.

яйца – 3 шт.

Как готовить: