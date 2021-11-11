Быстрый и полезный завтрак: яичные роллы с рисом и тунцом
Яичные роллы с рисом и тунцом являются одним из самых популярных завтраков в Южной Корее. Их также часто готовят для школьных обедов и перекусов на свежем воздухе, сообщает Профиль.
Рецептура традиционных корейских яичных роллов проста, как и ингредиенты в составе блюда. Ради приготовления этого блюда не нужно задерживаться на кухне больше 30 минут.
Для приготовления потребуются:
- майонез – 2 ст. л.;
- консервированный тунец – 150 г;
- отварной рис – 150 г;
- водоросли ким;
- кунжутное масло – 1 ст. л.
- яйца – 3 шт.
Как готовить:
- Выжать жидкость из тунца. Добавить в него майонез и как следует перемешать.
- В отварной рис добавить соль и кунжутное масло.
- Добавить в рис тунец с майонезом, все перемешать и сформировать овальную форму.
- Взбить три яйца и нарезать водоросли ким полосками.
- Налить в сковороду немного масла и выложить на нее ким. Взбитые яйца вылить поверх водорослей.
- На яйца выложить рис и свернуть все в рулетик. Блюдо готово!