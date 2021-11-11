Отопительный сезон: возможно снижение стоимости аренды квартир

На время отопительного сезона возможно понижение арендной платы квартир в пределах 10% в 20-25%, рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, сообщает Интерфакс-Украина.

"В октябре произошло максимальное насыщение спроса, и сформировались цены на ближайшие четыре-пять месяцев. Вероятное снижение стоимости аренды на время отопительного сезона будет полностью зависеть от первоначального размера арендной платы, продолжительности аренды (срок, на который снималась та или иная квартира), площади, расположения, даты строительства дома и стоимости коммунальных услуг. Однако в общем рыночном измерении такое уменьшение цен следует считать ситуативным, а не тенденциозным”, - сообщил Пита.

По данным Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, по итогам октября-2021 стоимость аренды жилья в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове остаются стабильными. Лишь для 25-30% снимаемых объектов, в зависимости от локации, площади, технического состояния, стоимость выросла на незначительные 2-3%.

По прогнозам АСНУ ситуация в сегменте аренды жилья будет оставаться стабильной до марта-апреля 2022 года.

"При благоприятных экономических и пандемических условиях увеличение спроса на аренду жилья возможно не раньше марта следующего года. К тому времени любые существенные ценовые сдвиги маловероятны”, - сообщил Пита.

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины – ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Создана в 1995 году. Ее членами является более 2 тыс. профессиональных риелторов. Отделения открыты практически во всех областях страны.