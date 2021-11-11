"ОСАГО" для собак: сколько стоит обязательный полис

Обязательный полис страхования ответственности перед третьими лицами обойдется хозяевам собак совсем недорого. Но вот его действенность – под большим вопросом, сообщает UBR.

Вчера, 10 ноября, Кабмин определил перечень опасных пород собак. Теперь их нужно будет застраховать.

Сами страховщики отмечают, что в правительственном постановлении, принятом еще летом этого года, уже предусмотрели тариф на страхование собак, причем вне зависимости от их породы.

"Есть определенные породы, которые считаются опасными, и которые нужно страховать по закону. Только никто это не контролировал. Стоимость одна для всех (физлиц) – один необлагаемый минимум (17 грн) на один год" , – рассказал начальник отдела внешних коммуникаций СК "Инго" Александр Мельничук.

В то же время страховой тариф для юрлиц вдвое выше и составляет уже два необлагаемых минимума доходов граждан – т.е. 34 грн.

На какие выплаты может рассчитывать пострадавшая сторона по такой страховке:

в случае возмещения наследникам лица, умершего в результате страхового случая – 11 000 грн;

в случае назначения потерпевшему физическому лицу I, II или III группы инвалидности – соответственно 8250, 5500, 2750 грн;

за каждый день нетрудоспособности потерпевшего физического лица, расстройства здоровья у ребенка – 20 грн, но не более чем 2500 грн.

Несмотря на копеечную стоимость полисов, участники рынка признаются, что реально такая страховка сейчас работает плохо.