"Декстер: новая кровь" 9 сезон: сериал установил рекорд

Премьера девятого сезона сериала "Декстер: новая кровь" состоялась на кабельном канале Showtime 8 ноября 2021 года. За два дня сериал успел собрать огромное количество просмотров, а также получить огромное количество положительных отзывов – подробнее в материале, сообщает 24 Канал.

Сериал вернулся на экраны спустя десять лет после восьмого сезона, который фанаты честно считали финалом. Поэтому, как сообщили в Deadline, возвращение повествования о справедливом убийце всколыхнуло свою прежнюю аудиторию и собрало сногсшибательную количество просмотров.

Согласно данным Deadline, первый эпизод уже успели просмотреть 2,2 миллиона зрителей на всех медиаплатформах только за первые сутки. Таким образом, сериал уже успел установить лучший результат для дебютных серий в текущем году.

Фото из твиттера Dexter on Showtime

В новых сериях главный герой – Декстер Морган (Майкл Холл) – сменил свое имя на Джим Линдси и переехал в маленький городок Айрон Лейк, штат Нью-Йорк. Кроме самого Декстера Моргана, в предстоящих десяти эпизодах сериала "Декстер: новая кровь" нам стоит ждать появления сестры Дебры – в форме внутреннего голоса совести Декстера.

На независимом ресурсе Rotten Tomatoes девятый сезон сериала "Декстер: новая кровь" набрал умеренный рейтинг от кинокритиков – 71% из 100%. Но положительные отзывы от поклонников сериала на криминальную историю о загадочном Декстере набрали рекордных 91 % из 100%.

Интересно, что трейлер сериал по состоянию на 10 ноября 2021 года просмотрели более 12 миллионов человек.

"Декстер: Новая кровь" 9 сезон: смотрите трейлер