Госкино запретило прокат фильма с участием Зеленского

Госкино впервые запретило прокат фильма с участием Владимира Зеленского - "Ржевский против Наполеона". Об этом пишут "Украинские новости".﻿

В течение шести лет, с октября 2015 года, Госкино не выдало ни одной компании-дистрибьютору прокатное удостоверение на этот фильм.

Причиной стал известный российский комик Юрий Гальцев, который сыграл в фильме эпизодическую роль мэра. Он входит в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Согласно ст. 15 закона "О кинематографии" запрещается прокат фильмов с участием включенных в этот список людей.

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Отметим, Зеленский не только сыграл в этом фильме роль Наполеона, но и выступил продюсером вместе со своими компаньонами по "95 кварталу" Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым.