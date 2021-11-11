COVID-19 в мире: в Германии антирекорд числа заболевших за сутки

Власти Германии за последние сутки впервые с начала пандемии зарегистрировали более 50 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Об этом, ссылаясь на западные СМИ, сообщает Интерфакс.

Как отмечается, антирекорд за последние 24 часа составил 50 196 случаев.

"Пандемия возвращается в новом поражающем виде", – отметили в пресс-службе и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель.

Причиной вспышки COVID-19 является относительно низкий уровень вакцинации в Германии, составляющий чуть более 67%, пишут в СМИ.

Наиболее затронутые пандемией земли – Саксония, Бавария и совсем недавно Берлин – ввели новые ограничения для непривитых людей. В частности, в Берлине с понедельника невакцинированным людям будет запрещено посещать рестораны, бары, спортзалы и парикмахерские.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Германии было выявлено свыше 4,83 млн случаев заражения. Более 97,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.