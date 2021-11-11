Состояние Маска выросло на 10 миллиардов долларов

Акции Tesla в среду подорожали на 4,3% - состояние Илона Маска благодаря этому выросло на 10,6 млрд долларов (до 281,6 млрд долл), сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

За день до этого из-за обвала акций состояние Маска сократилось на 33,3 млрд дол.

При этом в течение 3 дней Маск продал акций Tesla на 5 млрд долл., пишет Bloomberg.

В частности, в понедельник Маск продал пакет акций стоимостью 1,1 млрд долл. в рамках сделки, которая планировалась с середины сентября, сообщает CNBC.

Остальные соглашения прошли во вторник и среду, данных о том, что они были заранее спланированы, в отчетах SEC нет.

Как пишет WSJ, Маск продал акции по выполнению налоговых обязательств, связанных с реализацией опционов на них.