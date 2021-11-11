НАТО испытывает Россию на прочность – МИД РФ
Наращиванием военных сил в Черном море НАТО хочет испытать Россию на прочность. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает Лента.Ру.
"Это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе", — подчеркнул дипломат.
Он считает, что из-за активизации Североатлантического альянса возрастут риски столкновений в Черноморском регионе.
По словам Рябкова,
"страны-члены НАТО пренебрегают существующей угрозой военного обострения".