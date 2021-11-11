В лагере мигрантов на границе Польши умер 14-летний подросток

В Польше заявили о первой смерти в лагере мигрантов на границе с Беларусью. Речь идет о 14-летнем подростке, который умер от простуды.﻿ Об этом, со ссылкой на польское издание, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как информируют польские СМИ, инцидент произошел в лагере мигрантов рядом с переходом в Кузницу.

"По словам двух мигрантов из Ирака, в среду в лагере скончался 14-летний курд. Он умер от простуды" , – пишут СМИ.

Указано, что подростка забрали белорусские пограничники, довезли до больницы, но спасти его не смогли.

Вместе с тем, белорусская сторона опровергает эту информацию.