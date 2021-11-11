Глава МВД отправился на Волынь проверять защиту границы от мигрантов

Министр внутренних дел Денис Монастырский вместе с главой Госпогранслужбы Сергеем Дейнеко, главой Нацполиции Игорем Клименко и заместителем главы Нацгвардии Юрием Лебедем отбыл в Волынскую область для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы искусственно организованными толпами мигрантов со стороны Беларуси, а также для противодействия другим гибридным угрозам, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины в четверг, в рамках рабочей поездки в Луцкий пограничный отряд и на участок пограничного подразделения "Грабово" будут проведены учения для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД: Государственной пограничной службой, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службой.

"С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины" , - заявил Монастырский.

Во время визита в Волынскую область также будет проведено совещание с руководителями расположенных вдоль границы Объединенных территориальных громад вместе с руководством области и силовыми структурами на предмет взаимодействия в случае угрозы украинской границе.