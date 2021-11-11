Зеленский и Ахметов побили горшки после закона об олигархах

Отношения между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах, увольнения спикера ВР Дмитрия Разумкова и изменения манеры общения представителей Офиса с Ахметовым и его людьми, сообщает Украинская правда.

"Мы говорили Зеленскому, что там, где мы можем помочь, мы будем это делать. Но если вы начнете делать глупости, поведете страну не туда, мы будем против вас. Закон об олигархах – это как раз "не туда". И мы не можем такое поддерживать" , – рассказал политик из окружения олигарха.

Второй причиной ссоры стала отставка спикера Рады Дмитрия Разумкова, который критиковал закон об олигархах и отправил его в Венецианскую комиссию.

"Все началось, когда стали продвигать закон об олигархах. Мы предупреждали, что это очень плохая идея. Потом добавилось еще увольнение Разумкова. Что он плохого сделал? Он был на своем месте" , – объясняет член команды Ахметова.

Еще одной причиной конфликта между Зеленским и Ахметовым стала манера общения, которую представители Офиса позволили себе в разговорах с олигархом и его людьми.

По словам собеседника издания в окружении Ахметова, "Банкова хочет, чтобы все брали под козырек, а так не будет".

Сообщается, что после того, как Совет нацбезопасности начал массово вводить санкции, часть и без того осмелевших соратников Зеленского "окончательно потеряла чувство меры".

По данным журналистов, некоторые из топов "Слуги народа" могли спокойно звонить бизнесменам и требовать что-то, угрожая санкциями – такие истории рассказывали сами же "слуги".

На такие действия власти у Ахметова отреагировали сменой риторики на эфирах – последние несколько недель главные шоу на информационном канале "Украина 24" и даже пятничные большие эфиры Савика Шустера стали неожиданно критическими к власти.

Помимо критики властей, медийная команда олигарха активно создает проекцию уже на следующий парламент, работая по двум политическим направлениям.

Первый – системный пиар "бывших" – экс-премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, лидера "Силы и чести" Игоря Смешко, главного "радикала" Олега Ляшко.

Второе направление – поиск новых, которые могут играть на электоральном поле Зеленского. С этим связано регулярное вовлечение в эфиры таких людей как Дмитрий Гордон и доктор Комаровский, которые во время президентской кампании-2019 активно агитировали за Зеленского, а теперь так же упорно "сбивают" его.

Главной звездой в этой категории является Дмитрий Разумков, который не поддерживал закон об олигархах, а ныне, несмотря на увольнение с должности спикера Рады, все равно по несколько раз в неделю получает праймовые эфиры "Украины 24". Разумков своими действиями уже сейчас "минусирует" партию Зеленского и является дестабилизирующим фактором для монобольшинства.

С точки зрения Ахметова, Разумков – рискованная инвестиция, но потенциально очень доходная. Поскольку, согласно опросам, рейтинг экс-спикера растет, и происходит это за счет поклонников Зе-команды.

Поддержка Разумкова может дорого стоить олигарху – уже сейчас в кулуарах начали появляться слухи о возможных санкциях против Ахметова или о национализации части его активов.

Но у Ахметова говорят, что готовы к такому повороту. Мол, в случае санкций будут искать пути чтобы договорится, но подчиняться или прогибаться под кого-то не будут.

По данным издания, настроены искать пути для примирения и в Офисе президента, а угрозы санкций против Ахметова и передачи "приветов" пока выглядят только как попытка повысить ставки.