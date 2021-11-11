Топ-7 лучших образов звезд на премии CFDA Fashion Awards
В Нью-Йорке состоялась торжественная премия CFDA Fashion Awards, которая отмечает заслуги деятелей модной индустрии. Традиционно событие собрало дизайнеров, их муз и самых стильных знаменитостей, пишет Ольга Турчаникова, РБК-Украина.
Список звездных гостей церемонии оказался внушительным. Предлагаем полюбоваться самыми стильными образами селебрити.
На красной дорожке премии блистали актриса и певица Зендая, звезда сериала "Игра в кальмара" Чо Хо Ен, модели Кара Делевинь, Карли Клосс, Эмили Ратаковски и Кэролин Мерфи, актрисы Дрю Бэрримор, Эмили Блант и многие другие.
Зендая, которая давно носит негласное звание модной иконы, теперь получила его официальное подтверждение в виде награды 2021 CFDA Fashion Icon. 25-летняя актриса - самая юная обладательница этой премии за всю историю. Звание International Women's Designer of the Year получил креативный директор Balenciaga и создатель Vetements Демна Гвасалия. Других победителей можно увидеть на официальном сайте мероприятия и на странице в Instagram.